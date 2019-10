Museumpas heeft de online tool Museum Matcher gelanceerd. Daarmee kunnen museumliefhebbers ontdekken welke vijf musea perfect bij hen passen.

Twee op de drie Belgen wil graag vaker naar een museum maar weet niet goed waar te beginnen. Het museumaanbod is zo divers dat veel landgenoten erin verloren lopen, blijkt uit onderzoek van iVOX. "Als het op musea aankomt, weten de meeste mensen gewoon niet goed hoe te kiezen", zegt Julie Van der heyden, directrice van museumPASSmusées. "De tool die we ontwikkeld hebben, neemt hen bij de hand en maakt de selectie voor hen op basis van enkele vragen."

De test houdt ook rekening met je praktische voorkeuren. "Want het gaat er natuurlijk niet alleen om wat er in de musea valt te doen en te zien. Voor veel potentiële bezoekers spelen ook andere vragen: kan ik mijn kinderen meenemen naar dit museum? Kan ik er terecht om een hapje te eten? Is mijn museumtrip te combineren met een mooie herfstwandeling achteraf? En hoe vlot bereikbaar is dit museum eigenlijk? "

Een algoritme neemt alle voorkeuren mee: niet alleen je smaak en interesses maar ook je voorkeuren rond bereikbaarheid en zelfs je persoonlijkheidskenmerken. De Museum Matcher verwerkt ze in een paar seconden tot een gepersonaliseerd museumprofiel. Aansluitend krijg je van de Museum Matcher gepersonaliseerd advies over de musea die het best bij je passen.