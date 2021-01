Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de universiteiten van Perdue en Yale en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij berekenden voor het eerst niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook het water- en landgebruik die verband houden met onze toenemende onlineactiviteit. Daarvoor werden diensten als YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter en TikTok geanalyseerd, maar ook online gaming en enkele andere platformen.

Webcam en streaming

Uit die analyse blijkt dat video verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze online ecologische voetafdruk. Zo blijkt een uur online vergaderen met de webcam goed voor een uitstoot van 150 tot 1.000 gram CO2, het verbruik van twee tot twaalf liter water en de grootte van een iPad mini aan landgebruik. Zet je de webcam uit, dan vermindert die voetafdruk met maar liefst 96 procent.

Ook de kwaliteit van de video speelt een grote rol, met name bij streamingdiensten. Wie zijn favoriete serie in de standaard beeldkwaliteit bekijkt, belast het milieu tot 86 procent minder dan kijkers die voor hoge definitie kiezen.

Er zijn wel aanzienlijke regionale verschillen. Zo blijkt dat dataverkeer in de VS zo'n negen procent meer uitstoot dan de wereldmediaan. Maar de water- en landvoetafdruk ligt er 45 en 58 procent lager. Een heel ander verhaal in Duitsland, wereldleider op het gebied van hernieuwbare energie. De CO2-voetafdruk ligt er ver onder de wereldmediaan, maar die van water- en landgebruik ligt er aanzienlijk hoger.

Iedereen online

Sinds de start van de lockdown is het internetverkeer aanzienlijk toegenomen. De onderzoekers wijzen op een gerapporteerde toename van minstens twintig procent in sommige landen. Als die trend zich doorzet tot eind 2021, zou een bos van 185.000 vierkante kilometer nodig zijn om de extra uitstoot aan CO2 te compenseren, zeggen de onderzoekers.

Het extra water dat nodig is voor de verwerking en verzending van gegevens zou ook voldoende zijn om meer dan 300.000 Olympische zwembaden te vullen, terwijl de bijkomende landvoetafdruk ongeveer even groot zou zijn als Los Angeles.

