Wie zich wil inschrijven voor de Qvax-reservelijst voor een coronavaccin, moest dinsdagmiddag om 15u00 al meer dan driehonderdduizend wachtenden voor zich dulden. Via een achterpoortje blijk je die virtuele wachtrij echter vlot te kunnen skippen.

Nadat de Qvax-reservelijst dinsdagochtend werd opengesteld, bleek de belangstelling voor de inschrijvingsprocedure meteen overweldigend. Om 9u30 waren er al meer dan 140.000 wachtenden, toen we om 15u00 nog eens gingen kijken, was dat aantal meer dan verdubbeld. Als verwachte wachttijd noemt Qvax 'meer dan een uur'. Maar neem dat gerust met een stevige korrel zout: diezelfde melding verscheen dinsdagochtend, bij toen nog 'amper' twintigduizend wachtenden, ook al in beeld.

Niet waterdicht

Helemaal waterdicht blijkt het wachtrijsysteem van Qvax echter niet. In de loop van dinsdag verschenen er op sociale media meerdere meldingen van een achterpoortje dat - we hebben het geprobeerd - op het moment van schrijven nog steeds lijkt te werken. Wie een beetje handig is met een adblocker, dat is een programmaatje om ongewenste reclame in browsers tegen te houden, hoeft helemaal niet te wachten, en kan zich onmiddellijk registeren op de website. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niét om een afspraak voor een vaccinatie, maar enkel om het bemachtigen van een plekje op de reservelijst.

Om de wachttijd niet onnodig lang(er) te maken, gaan we de procedure om de wachtrij te omzeilen hier niet in detail toelichten. De Task Force Vaccinatie is op de hoogte van het achterpoortje, maar benadrukt dat het voorbijsteken van andere wachtenden nauwelijks voordelen biedt. 'Iedereen wordt uiteindelijk opgeroepen op basis van leeftijdsgroep, gekende gezondheidsproblemen en andere parameters. Met name voor jongere mensen heeft het dus amper zin om de wachtrij via een truc te omzeilen. Het zorgt enkel voor meer vertraging voor de mensen die zich nog wensen te registeren', klinkt het in een reactie.

De Task Force Vaccinatie verwacht wel dat de wachtrij de komende dagen zal slinken, en adviseert gebruikers dan ook om 'niet met honderdduizenden tegelijk aan te schuiven'.

Update 07/04/21, 9u00: Sinds woensdagochtend zijn de lange wachtrijen bij Qvax nagenoeg verdwenen. Inschrijven lukt op dit moment nagenoeg onmiddellijk.

