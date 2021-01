Het onlinegameplatform Roblox trekt naar de beurs in New York. Door de coronacrisis en de lockdowns zag het platform het aantal gebruikers sterk toenemen omdat veel vaker spelletjes werden gespeeld.

Vooral bij jongere kinderen is Roblox erg populair. Via het platform kunnen spelers zelf games programmeren en games spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Het aantal dagelijks actieve spelers bedroeg in de eerste negen maanden van vorig jaar ongeveer 31 miljoen, een toename van 82 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het platform heeft de beursplannen bevestigd in een persbericht en zal naar verluidt gaan noteren onder 'RBLX'.

Tegelijkertijd maakte Roblox bekend 520 miljoen dollar te hebben opgehaald. Die financiering geeft het een waardering van zowat 29,5 miljard dollar.

