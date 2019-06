Blendle, de Nederlandse onlinekiosk die ook toegang biedt tot artikelen uit de Belgische pers, begraaft haar 'micropayments'-model. Gebruikers die artikels uit verschillende kranten willen lezen, zullen die binnenkort niet meer per stuk kunnen kopen maar zullen een abonnement moeten afsluiten.

Toen Blendle vijf jaar geleden werd opgericht, was haar verdienmodel vergelijkbaar met dat van iTunes. Gebruikers konden door kranten bladeren en artikels lezen voor gemiddeld 35 cent per stuk. Blendle biedt ook artikels uit Belgische kranten en tijdschriften aan, waaronder De Tijd, De Standaard, Knack, Humo en EOS Magazine.

Eind 2017 begon Blende met een premium-dienst die dagelijks een gepersonaliseerde selectie van twintig artikels aanbiedt voor 10 euro per maand. Het was toen al duidelijk dat oprichter Alexander Klöpping wilde opschuiven richting het verdienmodel van Spotify en Netflix, waarbij je een vast bedrag per maand betaalt voor aanbevelingen door een algoritme en een onbeperkte dienst.

Op de vijfde verjaardag van het bedrijf kondigt Klöpping nu het definitieve einde van de micropayments aan. Blendle gaat alleen verder met het Premium-model. Er kan dus niet meer onbeperkt door kranten gebladerd worden. "Ik realiseer me dat 10 procent van onze klanten boos zal worden, omdat ze fan zijn van bladeren door pdf's. We zien alleen dat 90 procent die functie niet meer gebruikt, en dan moet je op een gegeven moment moeilijke knopen doorhakken. Sorry", excuseert Klöpping zich op Twitter bij de gebruikers van het eerste uur.

Volgens de oprichter valt er met de verkoop van losse artikels niet genoeg te verdienen. Zijn start-up maakt nog geen winst. Door voortaan enkel nog in te zetten op abonnees hoopt hij daar verandering in te brengen. Nu heeft Blendle 60.000 premium-abonnees. Klöpping denkt dat zijn bedrijf er 100.000 nodig heeft om winstgevend te worden.

Blendle-gebruikers kunnen hun tegoeden opgebruiken tot 1 augustus, of ze meteen omzetten in een premium-abonnement.