De Chinese leverancier van netwerkapparatuur Huawei wil de broncode van essentiële onderdelen van zijn 5G-netwerk openstellen voor ons land. Het is een ultiem bod om mee te doen in de 5G-dans, zo schrijft De Tijd donderdag op zijn website.

Het is Wentao Zhang, CEO van de Belgische netwerktak van Huawei, die in een gesprek met de zakenkrant zegt bereid te zijn de basiscode van twee essentiële onderdelen van het 5G-netwerk van Huawei open te stellen. De overheid, de telecomoperatoren of een derde instantie met technische expertise kunnen die zo controleren. 'Het gaat om de code van de kern van het netwerk, en de 'basisstations'', aldus Wentao. 'We zijn ook bereid een akkoord te tekenen met de overheid en de operatoren dat er geen achterpoortjes komen in het netwerk.'

Eind juni besliste de Nationale Veiligheidsraad om 'strenge veiligheidsvoorwaarden' op te leggen aan de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur om 'niet-wenselijk gebruik te voorkomen'. Hoewel de regering de naam Huawei nooit noemde, lijkt de maatregel vooral tegen Chinese infrastructuur te zijn gericht.

Volgens De Tijd hoopt Huawei op goodwill om nog een deeltje van de 5G-markt te kunnen losweken in België. Maar, zo klinkt het nog, het is onwaarschijnlijk dat Huawei nog een voet tussen de deur krijgt.

