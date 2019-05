Ontoforce werd donderdag uitgeroepen tot winnaar van een AI-wedstrijd die Startups.be, Scale-ups.eu en Huawei samen organiseerden.

Huawei, Startups.be en Scale-ups.eu bundelden de krachten om een wedstrijd te organiseren rond artificiële intelligentie (AI). Het doel: lokaal talent een extra platform geven om hun ideeën uit te werken op basis van de AI-technologie in de smartphones van Huawei. Vier finalisten streden elk met hun eigen project voor de overwinning, maar uiteindelijk is het Ontoforce die de winst opeist met een app die zich laat omschrijven als een 'Google van de farma'. Het Gentse databedrijf werd gisteren bekroond tijdens de uitreiking van de Data News Awards in Brussel.

Ontoforce haalde het van In The Pocket, het Media-instituut van de Universiteit van Bergen samen met MoodMe en Pixelvision. Winnaar Ontoforce, met CEO Hans Constandt, bouwt al een aantal jaren aan een semantische zoekmachine die verschillende bronnen van medische informatie overzichtelijk samenbrengt. Tijdens de Huawei AI Challenge ontwikkelden ze een mobiele applicatie waarmee patiënten die bronnen nu ook zelf rechtstreeks via hun smartphone kunnen raadplegen. "Patiënten nemen met hun smartphone een foto van een huidvlekje. De AI linkt de foto aan mogelijke aandoeningen en de processor is zo krachtig dat de patiënt meteen kan nagaan of het vlekje goed- of kwaadaardig is, en om welke ziekte het mogelijk gaat", legt Hans Constandt uit.