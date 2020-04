Anthony Levandowski, die is veroordeeld voor diefstal van bedrijfsgeheimen toen hij van de afdeling zelfrijdende wagens van Waymo naar Uber overstapte, vraagt zijn voormalige werkgever nu om zijn boete te betalen.

De man heeft daarvoor een aanvraag tot arbitrage ingediend. Hij vraagt dat Uber een deel van de boete betaalt die hem is opgelegd voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Levandowski was een pionier in het ontwikkelen van zelfrijdende wagens, en heeft volgens de rechtbank bewust informatie rond lidar-technologie meegenomen van zijn computer bij Google-dochter Waymo, toen hij verhuisde naar de concurrentie bij Uber. De boete bedraagt 179 miljoen dollar.

Met deze rechterlijke stap vraag Levandowski nu dat Uber zijn contract naleeft. Toen het de man aannam door zijn bedrijfje Otto over te nemen, tekende Uber namelijk een overeenkomst waarin het beloofde Levandowski te compenseren bij schadeclaims door diens voormalige werkgever, Google.

