Bij Getronics in Diegem staan 126 op de tocht volgens de vakbond. De directie stelt dat het totale aantal in praktijk lager zal liggen.

Volgens het vakbondsfront zette de directie de bonden op 3 augustus voor "een onmogelijke keuze". Ofwel het accepteren van een drastische vermindering van het personeelsbestand en een significante loonsverlaging voor de overblijvende medewerkers of een faillissement. "Chantage die het gemeenschappelijk vakbondsfront sterk veroordeelt."

De wijzigingen kaderen in een overname door GSH Private Capital Limited. Volgens het vakbondsfront kreeg het management van die overnemer "de taak om de vakbonden een vermindering van 126 van de 336 medewerkers te laten slikken zonder de gebruikelijke procedure-Renault te doorlopen." En dat zonder het budget van 2,5 miljoen te overschrijden en een loonsverlaging tot 15 procent voor het overblijvende personeel. Die operatie moest voor eind augustus zijn afgerond, luidt het.

De directie van ict-dienstverlener Getronics Belux meent intussen dat het aantal van 126 ontslagen waarvan de vakbonden woensdag melding maakten, "in de praktijk een stuk minder zal zijn". Dat zegt de woordvoerder van het bedrijf met hoofdzetel in Machelen. Hij wil geen verdere informatie of commentaar kwijt. "We zijn nog volop in onderhandeling en we willen de besprekingen niet bemoeilijken", klinkt het.

Wel klinkt het daar "dat het verhaal in grote lijnen klopt", maar niet helemaal. Zo zou het aantal ontslagen veel lager kunnen uitvallen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront meent dat de directie hen voor een onmogelijke keuze stelt, die neerkomt op chantage. Voor de verdere besprekingen willen ze een verzoeningsvergadering beleggen op het paritair comité 200. Een datum voor een nieuwe vergadering is er nog niet. (Belga)

