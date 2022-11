De aangekondigde ontslagronde van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, treft ook medewerkers in Brussel. De commerciële afdeling werd met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat berichten De Tijd en L'Echo op hun websites.

Het nieuws over de ontslagen werd begin deze week medegedeeld aan de circa dertig medewerkers van Meta Platforms in Brussel. Hoeveel personeelsleden er precies moeten vertrekken, is niet bekendgemaakt. De Belgische afdeling van Facebook huist in Regent Park, het kantoorgebouw op enkele meters van het koninklijk paleis en de Amerikaanse ambassade.

De commerciële activiteiten worden overgeheveld naar Ierland en Nederland. Het salesteam in Brussel werd met onmiddellijke ingang ontslagen. De beslissing maakt deel uit van de wereldwijde ontslaggolf die Meta eerder deze week aankondigde. Oprichter en CEO Mark Zuckerberg liet in een brief weten dat meer dan 11.000 medewerkers hun job verliezen.

Ook Alexis Lebedoff, die sinds 2012 de activiteiten van Meta in België leidt, wordt ontslagen. Als eerste werknemer van Facebook in ons land is hij volgens De Tijd een pionier van het start-upecosysteem in België.

Ontslag wegens hulp aan hackers

Ander opmerkelijk ontslagnieuws nog bij Meta: The Wall Street Journal maakte bekend dat het bedrijf het afgelopen jaar wereldwijd meer dan 24 werknemers en freelancers ontslagen zou hebben vanwege het onrechtmatig overnemen van accounts van gebruikers. De zakenkrant baseert zich daarbij op ingewijden en documenten van het onderzoek naar de frauduleuze praktijken.

Sommige werknemers werden daarbij beschuldigd van het aannemen van duizenden dollars in steekpenningen in ruil voor het geven van toegang aan hackers tot de gebruikersaccounts. Een woordvoerder van Meta verklaarde tegen de krant dat het bedrijf 'door zal gaan met het nemen van passende maatregelen' tegen dergelijke praktijken.

Oops

In sommige gevallen kregen freelancers die als beveiliger werkten toegang tot een Facebook-tool genaamd Oops, een afkorting voor Online Operations, waarmee medewerkers gebruikers kunnen helpen die hun wachtwoord zijn vergeten of waarvan hun account is overgenomen door hackers. Ook werden volgens de krant door derde partijen met hulp van Facebook-medewerkers diensten aangeboden waarbij gebruikers moesten betalen voor het resetten van hun accounts.

Het nieuws over de ontslagen werd begin deze week medegedeeld aan de circa dertig medewerkers van Meta Platforms in Brussel. Hoeveel personeelsleden er precies moeten vertrekken, is niet bekendgemaakt. De Belgische afdeling van Facebook huist in Regent Park, het kantoorgebouw op enkele meters van het koninklijk paleis en de Amerikaanse ambassade.De commerciële activiteiten worden overgeheveld naar Ierland en Nederland. Het salesteam in Brussel werd met onmiddellijke ingang ontslagen. De beslissing maakt deel uit van de wereldwijde ontslaggolf die Meta eerder deze week aankondigde. Oprichter en CEO Mark Zuckerberg liet in een brief weten dat meer dan 11.000 medewerkers hun job verliezen.Ook Alexis Lebedoff, die sinds 2012 de activiteiten van Meta in België leidt, wordt ontslagen. Als eerste werknemer van Facebook in ons land is hij volgens De Tijd een pionier van het start-upecosysteem in België.Ander opmerkelijk ontslagnieuws nog bij Meta: The Wall Street Journal maakte bekend dat het bedrijf het afgelopen jaar wereldwijd meer dan 24 werknemers en freelancers ontslagen zou hebben vanwege het onrechtmatig overnemen van accounts van gebruikers. De zakenkrant baseert zich daarbij op ingewijden en documenten van het onderzoek naar de frauduleuze praktijken.Sommige werknemers werden daarbij beschuldigd van het aannemen van duizenden dollars in steekpenningen in ruil voor het geven van toegang aan hackers tot de gebruikersaccounts. Een woordvoerder van Meta verklaarde tegen de krant dat het bedrijf 'door zal gaan met het nemen van passende maatregelen' tegen dergelijke praktijken.In sommige gevallen kregen freelancers die als beveiliger werkten toegang tot een Facebook-tool genaamd Oops, een afkorting voor Online Operations, waarmee medewerkers gebruikers kunnen helpen die hun wachtwoord zijn vergeten of waarvan hun account is overgenomen door hackers. Ook werden volgens de krant door derde partijen met hulp van Facebook-medewerkers diensten aangeboden waarbij gebruikers moesten betalen voor het resetten van hun accounts.