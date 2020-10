Apple heeft aangekondigd dat ontwikkelaars hun apps tot zes maanden voor de lancering als pre-order kunnen aanbieden in de App Store. Zo kunnen developers meer afnemers bereiken voor ze de applicatie daadwerkelijk lanceren.

Gebruikers kunnen bepaalde apps voortaan eerder vooraf bestellen. Pre-orderen was eerder ook al mogelijk, maar de termijn bedroeg voorheen drie maanden.

Klanten krijgen een notificatie als de app effectief beschikbaar is. De toepassing zal ook automatisch binnen de 24 uur naar de iPhone of iPad van de gebruiker worden gedownload. Pas dan dient er te worden betaald: in de tussentijd kan de gebruiker zijn bestelling nog altijd annuleren, schrijft techsite Engadget.

Bij de pre-order kan de gebruiker alvast video's en screenshots bekijken die een indruk geven van hoe de app er uiteindelijk uit komt te zien.

