Een kinderversie van het fotoplatform Instagram is nog niet voor onmiddellijk. De ontwikkeling van Instagram Kids is op pauze gezet, zo heeft het socialemediabedrijf Facebook, eigenaar van Instagram, laten weten.

Instagram is officieel alleen bedoeld voor 13-plussers, maar in de praktijk kunnen ook jongere kinderen een account creëren. Facebook wil dat probleem oplossen met een aangepaste versie voor 10- tot 12-jarigen, zonder reclame en met meer ouderlijk toezicht.

Veel kritiek

Het bedrijf blijft erbij dat zo'n aangepaste versie zinvol is, maar nog voor de lancering ervan was er al veel kritiek gekomen, vooral over de mogelijke impact ervan op de mentale gezondheid van de kinderen. Facebook zegt nu meer tijd te willen nemen 'om te werken met ouders, experts en politici om de waarde en de noodzaak van het product aan te tonen', zo schrijft het socialemediabedrijf op zijn blog.

Er was onder meer kritiek gekomen van procureurs-generaal van 44 Amerikaanse staten. In een brief aan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg wezen ze hem op onderzoeken waaruit blijkt dat er een verband is tussen het gebruik van sociale media en 'een verhoging van psychologische problemen en suïcidaal gedrag bij jongeren'.

