De nieuwe eigenaar van Exact Software is nu het aandelenfonds KKR. Wat is de impact daarvan op medewerkers en klanten?

Phill Robinson: Uiteindelijk niet veel. We waren voordien al eigendom van een privaat aandelenfonds (Apax Partners, red.). Daarbij komt dat de grote veranderingen de voorbije maanden al zijn doorgevoerd. Ik ben zelf achttien maanden geleden aan de slag gegaan, en heb in die periode onze strategie aangepast.

Voor de werknemers is de impact dan ook beperkt. De grootste herstructurering is al gebeurd. KKR wilde investeren in ons bedrijf omdat het de voorbije twaalf maanden erg goed is gegaan, en ze zien daar een toekomst in. Ze geloven in het team, in het management en in het plan.

Exact Software is altijd een erg succesvol product geweest in de Benelux, en het plan was tot voor kort om dat internationaal uit te breiden. Alleen werkte dat niet. Dus zijn we een twaalftal maanden geleden van richting veranderd. Onze belangrijkste markt is altijd de Benelux geweest, en de nieuwe strategie is om onze wortels hier, in Nederland en België, uit te diepen. We willen een 'national champion provider' zijn, de belangrijkste leverancier in deze landen. We zien nog veel groei in België bijvoorbeeld. Daar zijn we bekend, maar we hebben daar nog niet de positie die we in Nederland hebben.

Hoe wilt u blijven groeien in een sector waar u al marktleider bent?

Robinson: Er zijn 6.700 boekhoudkantoren die ons cloudproduct gebruiken, om de financiën te beheren van in totaal 400.000 bedrijven. We hebben dus een sterke positie maar er zijn nog ongeveer 3,2 miljoen bedrijven, dus er is nog ruimte. Daarnaast willen we onze positie ook uitdiepen in deze landen.

Hoe moet ik me dat voorstellen?

Robinson: We hebben gezien dat van die 400.000 zaken, er 390.000 zijn die beheerd worden door de boekhouder, intern, zonder dat de klant daaraan gelinkt is. Daar zien we dus nog mogelijkheden. We willen kmo's de tools geven om zelf bij hun accountant te gaan inkijken.

De markt van boekhoudsoftware is vrij traag als het om digitalisering gaat, maar in de Benelux krijgt u nu wel concurrentie van bijvoorbeeld start-ups als Yuki. Hoe wilt u zich daartegen wapenen?

Robinson: Yuki en anderen zijn specifiek, in dat ze de volledige boekhouding regelen. Om ze te gebruiken moet je dus iets weten over grootboeken, dubbele boekhoudingen enzovoort. Maar sommige kmo's hebben dat niet. Zij willen daar niet mee bezig zijn, daar hebben ze een boekhouder voor. Maar zij willen wel de mogelijkheid hebben om een factuur in te sturen, of een ontvangstbewijs op te halen vanuit een app.

Daarom gaan wij een meer intuïtieve software brengen, die ook gebruikt kan worden door entrepreneurs zonder boekhoudkennis. Het gaat dan om klanten die een boekhouder hebben voor de eigenlijke financiën, maar die wel zelf delen van die boekhouding willen inkijken.

U wilt meer producten leveren aan bestaande klanten?

Robinson: We willen meer producten leveren aan de boekhouders, maar er zit ook nog gewoon veel groei in mogelijke klanten. Van die 3,2 miljoen bedrijfjes gebruikt een miljoen geen enkele boekhoudsoftware. Die doen het op papier, of in een spreadsheet. Dat zijn een miljoen 'green field' bedrijven. Als we de economie digitaliseren, dan hebben we software nodig die heel makkelijk in de omgang is, en die hen een beter overzicht van hun boekhouding kan geven. Dat is wat we met deze technologie willen bereiken.