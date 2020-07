Na Knack en DPA gaat ook het Franse persagentschap AFP berichten op Facebook controleren op echtheid.

AFP is al sinds 2017 een factcheckingpartner van Facebook, vanaf vandaag doet het dat ook voor België. Daarbij zal het persagentschap Nederlandstalige en Franstalige berichten controleren.

Het agentschap volgt daarmee Knack en DPA die dit voorjaar als eersten begonnen zijn als factcheckers in België voor Facebookposts.

Het principe blijft ongewijzigd: posts die door gebruikers worden gerapporteerd omdat ze mogelijk foutief zijn, worden onderzocht door journalisten van bovenvermelde kanalen. Als blijkt dat het om een foutief, gemanipuleerd of misleidend bericht gaat, dan gaat Facebook het bericht in kwestie een label geven en wordt het minder vlot verspreid door het lager in de newsfeed te zetten. Ook wie het bericht deelde krijgt daarbij een melding met verwijzing naar de factcheck bij AFP, DPA of Knack.

Facebook zet factcheckers van onafhankelijke nieuwsorganisaties in om de grote toestroom van misleidende en foutieve posts enigszins te beperken. Al blijft het sociale netwerk wel af van politieke uitspraken. Politici die adverteren of posts maken met leugens blijven buiten schot, tenzij ze expliciet de algemene regels overtreden zoals oproepen tot geweld.

