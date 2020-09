Met Luna, een eigen gamestreamingdienst, wil de techgigant de concurrentie aangaan met Google Stadia.

Amazon heeft een eigen gamingdienst aangekondigd. Het zou gaan om een cloudgamingdienst in het genre van Microsoft xCloud en Google Stadia, waarbij je een abonnement neemt om op je tv of computer te gamen, terwijl de games zelf in de cloud gedraaid worden.

Luna zal werken op pc, Mac, smartphones en Amazon's eigen Fire TV. De games worden uiteraard gehost op AWS, Amazon's cloud hosting. Het bedrijf belooft van bij de start streams in een resolutie van 1080p, aan zestig frames per seconde. Ondersteuning voor 4K moet later volgen.

Over de games is minder gekend. Onder meer Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee en Brothers: A Tale of Two Sons zouden in de testfase beschikbaar moeten zijn, maar geen van die games is omzeggens nieuw te noemen. Later zou daar ook de nieuwe Assassin's Creed: Valhalla moeten volgen, die wordt later dit jaar uitgebracht.

Testfase

Luna start met een testfase voor genodigden. Een testabonnement, genaamd Luna Plus, gaat zo'n zes dollar per maand kosten. Amazon heeft ook een eigen controller klaar van vijftig dollar, al zou de dienst compatibel moeten zijn met nieuwere Xbox en PlayStation controllers, en muis en toetsenbord.

Met de aankondiging is Amazon de nieuwste techgigant die zich op cloud gaming stort. Hoewel het systeem al een eeuwigheid bestaat, en acht jaar geleden zelfs even door Belgacom werd geprobeerd, begint cloud gaming in navolging van tv-streamingdiensten als Netflix nu echt een hoge vlucht te nemen. Onder meer Sony en Microsoft, die al langer gameconsoles maken, werken hier aan het aanbod, maar ook techgiganten zoals Google, met Stadia, en nu dus Amazon.

Het retailbedrijf heeft al een tijdje voet aan de grond in gamingmiddens via zijn streamingdienst Twitch, die vooral populair is om streams van gamers. De stap naar cloud gaming is, voor 's werelds grootste aanbieder van cloud computing, dan ook geen vreemd idee. Belangrijkste vraag zal hier, net als bij Stadia, zijn welke games er in het aanbod zitten om mensen te verleiden. Of en wanneer de dienst ook in België beschikbaar zal zijn, is niet gekend.

Amazon heeft een eigen gamingdienst aangekondigd. Het zou gaan om een cloudgamingdienst in het genre van Microsoft xCloud en Google Stadia, waarbij je een abonnement neemt om op je tv of computer te gamen, terwijl de games zelf in de cloud gedraaid worden. Luna zal werken op pc, Mac, smartphones en Amazon's eigen Fire TV. De games worden uiteraard gehost op AWS, Amazon's cloud hosting. Het bedrijf belooft van bij de start streams in een resolutie van 1080p, aan zestig frames per seconde. Ondersteuning voor 4K moet later volgen.Over de games is minder gekend. Onder meer Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee en Brothers: A Tale of Two Sons zouden in de testfase beschikbaar moeten zijn, maar geen van die games is omzeggens nieuw te noemen. Later zou daar ook de nieuwe Assassin's Creed: Valhalla moeten volgen, die wordt later dit jaar uitgebracht.Luna start met een testfase voor genodigden. Een testabonnement, genaamd Luna Plus, gaat zo'n zes dollar per maand kosten. Amazon heeft ook een eigen controller klaar van vijftig dollar, al zou de dienst compatibel moeten zijn met nieuwere Xbox en PlayStation controllers, en muis en toetsenbord.Met de aankondiging is Amazon de nieuwste techgigant die zich op cloud gaming stort. Hoewel het systeem al een eeuwigheid bestaat, en acht jaar geleden zelfs even door Belgacom werd geprobeerd, begint cloud gaming in navolging van tv-streamingdiensten als Netflix nu echt een hoge vlucht te nemen. Onder meer Sony en Microsoft, die al langer gameconsoles maken, werken hier aan het aanbod, maar ook techgiganten zoals Google, met Stadia, en nu dus Amazon. Het retailbedrijf heeft al een tijdje voet aan de grond in gamingmiddens via zijn streamingdienst Twitch, die vooral populair is om streams van gamers. De stap naar cloud gaming is, voor 's werelds grootste aanbieder van cloud computing, dan ook geen vreemd idee. Belangrijkste vraag zal hier, net als bij Stadia, zijn welke games er in het aanbod zitten om mensen te verleiden. Of en wanneer de dienst ook in België beschikbaar zal zijn, is niet gekend.