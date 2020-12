Hackers zijn erin geslaagd binnen te dringen in het netwerk van de Amerikaanse dienst die verantwoordelijk is voor de voorraad atoomwapens van het land.

Volgens het magazine Politico is de National Nuclear Security Administration (NNSA) van het ministerie van Energie slachtoffer geworden van de hackers die de afgelopen dagen ook bij zeker vijf andere Amerikaanse overheidsinstanties binnendrongen.

Het ministerie van Energie zegt dat er geen nucleaire geheimen zijn buitgemaakt. De NNSA zegt wel dat er "op uitgebreide schaal verdachte activiteiten op de netwerken zijn gesignaleerd". De VS beschuldigen Rusland achter de aanvallen te zitten, maar Rusland spreekt de beschuldigingen tegen. De Russische ambassade in Washington zegt dat "Rusland geen offensieve operaties uitvoert in het cyberdomein".

Ondertussen neemt de kritiek vanuit de politiek op president Donald Trump toe. Vooral Democraten beschuldigen de regering van een lakse houding tegen de cyberaanvallen. De toekomstig Amerikaanse president Joe Biden heeft ook al gereageerd. Hij belooft harde straffen voor de mensen die achter de cyberaanvallen op Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven zitten. "De aanval baart me grote zorgen," zei Biden.

Biden beloofde donderdag snelle actie te ondernemen vanaf de dag dat hij als president aan het werk gaat en dat zijn team de aanval tot een topprioriteit zal maken. Ook beloofde Biden dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke cyberaanvallen "zullen boeten" voor hun daden. "Onze tegenstanders moeten weten dat ik als president niet werkeloos zal toekijken bij cyberaanvallen op onze natie," zei hij in een verklaring.

De kans is zeer groot dat in de komende dagen en weken nog meer prominente organisaties opduiken als slachtoffer van deze grootschalige en gesofisticeerde hack. Mogelijk ook in ons land.

