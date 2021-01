Na Google heeft ook Apple de app van het socialenetwerkplatform Parler uit zijn appwinkel gehaald. Parler doet niet genoeg tegen gebruikers die met geweld dreigen of zich inlaten met illegale activiteiten, vinden de technologiereuzen.

Parler wordt gezien als een alternatief voor Twitter en zou gediend hebben om de rellen bij het Capitool te organiseren. 'Parler heeft niet de gepaste maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van bedreigingen voor de veiligheid van personen', zegt Apple. De app was zaterdag nog de meest gedownloade gratis app van de hele App Store.

'We hebben altijd ondersteund dat diverse standpunten in de appwinkel vertegenwoordigd zijn', aldus Apple in een mededeling, 'maar er is op ons platform geen plaats voor dreiging met geweld en onwettige activiteit.'

Nu Twitter Donald Trump heeft verbannen, zoeken veel fans van de president een alternatief. Toepassingen zoals Parler en Gab, die sterk focussen op vrije meningsuiting, kregen een pak nieuwe leden.

