Gijzelsoftware kent geen genade. Ook Mattel, het bedrijf achter de barbiepoppen, is getroffen door ransomware.

De aanval dateert al van 28 juli maar speelgoedhuis Mattel meldt nu pas in beursdocumenten aan de Amerikaanse beursregulator SEC dat het werd getroffen.

Het bedrijf is karig met details. Welke ransomware of hoe het bedrijf zich kon herstellen wordt niet meegedeeld. Wel klinkt het dat een aantal van haar systemen versleuteld werden. 'Mattel kon de impact van de aanval beperken en hoewel sommige zakelijke processen tijdelijk getroffen waren, kon Mattel haar operaties herstellen.'

'Een forensisch onderzoek van het incident heeft geconcludeerd dat er geen gevoelige bedrijfsdata, van retailklanten, leveranciers, eindklanten of werknemers is uitgelekt. Er is ook geen materiële impact op de operaties of financiële toestand van het bedrijf door dit incident.'

Mattel is vooral bekend als het bedrijf achter de wereldberoemde barbiepoppen. Het bedrijf heeft ook de merken Hot Wheels en Fisher-Price in haar portfolio.

De aanval dateert al van 28 juli maar speelgoedhuis Mattel meldt nu pas in beursdocumenten aan de Amerikaanse beursregulator SEC dat het werd getroffen.Het bedrijf is karig met details. Welke ransomware of hoe het bedrijf zich kon herstellen wordt niet meegedeeld. Wel klinkt het dat een aantal van haar systemen versleuteld werden. 'Mattel kon de impact van de aanval beperken en hoewel sommige zakelijke processen tijdelijk getroffen waren, kon Mattel haar operaties herstellen.''Een forensisch onderzoek van het incident heeft geconcludeerd dat er geen gevoelige bedrijfsdata, van retailklanten, leveranciers, eindklanten of werknemers is uitgelekt. Er is ook geen materiële impact op de operaties of financiële toestand van het bedrijf door dit incident.'Mattel is vooral bekend als het bedrijf achter de wereldberoemde barbiepoppen. Het bedrijf heeft ook de merken Hot Wheels en Fisher-Price in haar portfolio.