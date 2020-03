Facebook heeft haar Data Transfer Project opengesteld voor Belgische gebruikers. Daarmee is het eenvoudig om al je foto's en video's op het sociale netwerk over te zetten naar Google, of ze te downloaden.

Het Data Transfer Project is een initiatief van Facebook, Apple, Google, Microsoft en Twitter en moet het makkelijker maken om gegevens tussen verschillende diensten uit te wisselen.

Het project staat nog wel in zijn kinderschoenen. Afgelopen jaar werd er een open source framework ontwikkeld. Sinds december is er een eerste tool om je foto's en video's te exporteren naar Google Photo's, of om ze afzonderlijk te downloaden. Het is die tool die voortaan ook voor Belgische gebruikers beschikbaar is. Mogelijk worden daar in de toekomst ook diensten van Apple of Microsoft aan toegevoegd.

Het downloaden van al je Facebookdata is al sinds 2010 mogelijk, maar dat resulteert vooral in één groot bestand met onoverzichtelijke mappen waar je je statussen, foto's, chatgesprekken en andere activiteiten moet gaan zoeken. Intussen is het ook mogelijk om enkel je foto's en video's te downloaden waarbij je alles per album gesorteerd krijgt aangeboden.

Wie zijn of haar foto's wil downloaden of overzetten naar Google, kan het Data TRansfer Project hier terugvinden.

