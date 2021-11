Alle vestigingen van de Duitse winkelketen MediaMarkt, ook die in België, zijn getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt woordvoerder Janick De Saedeleer maandag. De winkels blijven wel open en 'klanten worden zo goed mogelijk verder geholpen'.

Het was de Nederlandse zender RTL Nieuws die maandag berichtte dat MediaMarkt momenteel slachtoffer is van een grote cyberaanval. RTL Nieuws kon interne e-mails inkijken van MediaMarkt aan werknemers. Volgens de Nederlandse zender is afhalen en retourneren niet meer mogelijk, maar de Belgische woordvoerder wil dat niet bevestigen. 'We proberen klanten zo goed mogelijk verder te helpen', zei De Saedeleer.

RTL Nieuws zegt dat uit de interne communicatie blijkt dat de computers in de winkels niet meer gebruikt kunnen worden. Ook zouden internetkabels uit de kassa's gehaald moeten worden. Bronnen van RTL Nieuws spreken van een ransomware-aanval. Maar ook daarover wil MediaMarkt op dit moment niets kwijt. 'We kunnen nog geen details geven, we onderzoeken het verder', aldus de woordvoerder.

