Een week nadat de CEO zijn vertrek aankondigde laat Atos weten dat ook CFO Stéphane Lhopiteau binnenkort het bedrijf verlaat. Hij was nog maar recent aan boord.

Lhopiteau werkte nog maar sinds mei als CFO van de Atos Groep, maar het bedrijf maakt bekend dat hij 'in de loop van de tweede helft van dit jaar' alweer vertrekt. Hij wordt opgevolgd door huidig vice-CFO Nathalie Sénéchault.

Het vertrek van Lhopiteau komt er een week nadat CEO Rodolphe Belmer na amper zes maanden zijn ontslag gaf. Hij zou botsen met de raad van bestuur. Het vertrek van Lhopiteau ligt in het verlengde daarvan: Atos kondigde vorige week een herstructurering aan waarbij het zichzelf opsplitst in twee delen: Evidian, bestaande uit BDS (cybersecurity) en digital, en 'New Atos', dat Tech Foundations omvat. Beide afdelingen krijgen wel hun eigen CFO, die ook al is benoemd. Het lijkt er dus op dat er voor Lhopiteau geen langetermijnplan was.

Atos is nog steeds een enorme IT-reus die wereldwijd actief is, maar het Franse bedrijf zit sinds de coronacrisis in lastig vaarwater en moet hervormen. Mede daarom werd er een nieuwe CEO aangetrokken en zijn er nu de plannen om op te splitsen. Maar los van de praktische zaken lijkt het momenteel vooral lastig om de mensen die de opsplitsing moeten uitvoeren aan boord te houden.

