De VS overwegen om ook enkele grote Chinese beveiligingsbedrijven, waaronder de producent van videobewakingsapparatuur Hikvision, op een zwarte lijst te zetten van firma's die geen Amerikaanse technologie meer kunnen kopen. Dat weet het financiële persbureau Bloomberg.

Eerder belandde de Chinese telecomreus Huawei al op een zwarte lijst, waardoor het gebannen werd van Amerikaanse technologie. Maandag kreeg Huawei wel drie maanden uitstel.

De VS zouden bezorgd zijn over de rol van de beveiligingsbedrijven in de onderdrukking door Peking van de Oeigoeren, een islamitische minderheid in het westen van China. Ook is er bezorgdheid over het mogelijke gebruik van camera's met gezichtsherkenning van onder meer Hikvision bij spionage.

Hikvision is marktleider op het gebied van surveillance-apparatuur waaronder beveiligingscamera's die wereldwijd worden verkocht. Een bestuurder van het concern verklaarde dat Hikvision nog niet is geïnformeerd over de dreigende sancties van de VS.