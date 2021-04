Het merendeel van dit jaar zal er een tekort aan chips zijn, verwacht Cisco-topman Chuck Robbins. Dat ligt deels aan een foute inschatting van de sector.

Robbins ging in een gesprek met de BBC dieper in op de wereldwijde chiptekorten. Die treffen zowel autofabrikanten als spelconsoles, maar ook bedrijven als Cisco die netwerkapparatuur maken voor een groot deel van de wereld.

'Het is een groot probleem, want halfgeleiders zitten virtueel overal,' zegt hij. Wel maakt hij zich sterk dat chipmakers volop inzetten op extra capaciteit. Dat kan voor beterschap zorgen in de komende 12 tot 18 maanden.

Maar het tekort is ook deels ontstaan door een verkeerde inschatting van de markt toen het coronavirus vorig jaar de wereldeconomie verlamde.

'Alle fabrikanten, bedrijven zoals wij, autofabrikanten enz... gaven signalen aan chipmakers dat de vraag zou afnemen, waarop zij minder gingen produceren. Maar in plaats daarvan nam de vraag toe, wat een volledige shock was voor ons.'

