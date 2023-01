De dalende markt voor pc's, tablets en smartphones zet ook dit jaar door, hetzij minder fel. De inflatie en lessen uit de pandemie maken dat consumenten en bedrijven minder snel geld uitgeven.

Marktanalist Gartner komt met cijfers die niet vrolijk zijn voor de sector. Dit jaar zullen er 6,8 procent minder pc's worden verkocht. Dat is bovenop de daling van 16 procent in 2022. Voor tablets verwacht het dit jaar 2,9 procent minder verkoop, bovenop de 12 procent daling vorig jaar. De smartphonemarkt krimpt met 4 procent, na een daling van 11 procent vorig jaar.

Langer met zelfde toestel

De redenen voor die terugval zijn uiteenlopend. Door de pandemie is thuiswerk op veel plaatsen nog steeds zeer ingeburgerd, waardoor veel gebruikers minder snel hun toestellen wisselen. Voor telefoons doet de gemiddelde eindgebruiker zes tot negen maanden langer met een toestel.

Ook het uitblijven van nieuwe nuttige technologie maakt dat mensen minder snel een nieuw toestel kopen. Of anders gezegd: de smartphone is volwassen en volwassen producten vervang je pas als ze stuk gaan of te traag worden.

Voor tablets doet Gartner geen specifieke uitspraken, maar die markt kampt al langer met het 'probleem' van weinig vernieuwing en toestellen die relatief lang meegaan. Met slechts 132 miljoen stuks is het ook de kleinste categorie van de drie.

Worldwide Shipments Forecast by Device Type, 2022-2023 (Thousands of Units)

Device Type 2022 Shipments 2022 Growth (%) 2023 Shipments 2023 Growth (%) PC 287,159 -16.0 267,676 -6.8 Tablet 136,938 -12.0 132,963 -2.9 Mobile Phone 1,395,247 -11.0 1,339,505 -4.0 Total Devices 1,819,344 -11.9 1,740,143 -4.4

PC's

Voor de pc-markt merkt Gartner op dat de meeste fabrikanten vandaag met overstock zitten, wat zich tegen de helft van 2023 zal normaliseren. De vraag bij zowel consumenten als zakelijke gebruikers zit in het slop door inflatie en de kans op een recessie, waardoor men minder snel uitgaven doet. Een pc wordt daardoor gemiddeld negen maanden langer gebruikt.

Gartner merkt daarbij op dat de introductie van Windows 11, eind 2021, de verkoop van nieuwe toestellen onvoldoende aandrijft. Vroeger was zo'n nieuwe versie vaak de ideale gelegenheid voor pc-verkopers om zowel consumenten als bedrijven te overtuigen om een nieuw exemplaar in huis te halen. Dat is nu nauwelijks het geval.

