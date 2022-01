De verkoop van halfgeleiders zal dit jaar blijven groeien, maar aan een iets realistischer tempo, schrijven de analisten van IC Insights. 2021 was een recordjaar voor de chips.

Het analistenbureau legt de verwachtingen voor chipverkoop in 2022 op 680 miljard dollar, omgerekend zo'n 600 miljard euro. Dat is een groei van 11 procent tegenover 2021, maar die gaat wel wat trager dan het voorbije jaar. Chipverkoop in 2021 ging namelijk met 25 procent omhoog tegenover 2020, met alle gevolgen en vertragingen van dien.

Aan de grond van de groei ligt onder meer elektrische auto's en aanpassingen die we maken om met de pandemie om te gaan. Meer thuiswerk betekent bijvoorbeeld dat er meer nood is aan computers, en meer mensen afhankelijk worden van technologie en netwerken om hun job te blijven doen.

Tekorten

Een en ander betekent ook dat we het voorbije jaar tekorten hadden. Vooral de vraag naar GPU's is feller gestegen dan de industrie kon bijhouden. Aan consumentenkant was er een grotere vraag naar thuisentertainment, maar ook cryptominers maken gebruik van grafische kaarten. Daardoor worden de kaarten ondertussen vaak aan drie tot vier keer de initiële prijs verkocht.

Dat tekort is nog niet van de baan, schrijft ook consultancybureau Deloitte. De analisten daar verwachten dat we nog met chiptekorten af te rekenen hebben tot 2023. Dat heeft gevolgen voor onder meer de kost, en de productie, van elektrische auto's.

