De manieren waarop hackers zijn binnengedrongen in de stad Antwerpen, waren mogelijk ook in andere steden toe te passen. Die hebben nu hun voorzorgen genomen.

De steden werden vorige week al op de hoogte gebracht en namen intussen maatregelen. Dat bevestigt burgemeester van Genk en voorzitter van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Wim Dries aan Belga.

'Onze mensen hebben daar ook onmiddellijk op gereageerd', zegt Dries. 'We hebben dan ook meteen alles bij ons nagekeken, een verhoogde waakzaamheid aangenomen en acties ondernomen.' Tot op heden zijn er nog geen aanwijzingen dat het hackerscollectief Play, of een ander, een poging hebben ondernomen om ook de Genkse stadsdiensten te hacken.

Geen 'lijst', wel ervaringen gedeeld

Van een zogenaamde 'lijst' van hackerscollectief Play is geen sprake. Dat zou impliceren dat er enig contact is geweest met de hackers. De woordvoerder van de stad Antwerpen bevestigt aan Data News dat zij enkel hun ervaringen hebben gedeeld met de collega's in andere centrumsteden, om aanvallen vroegtijdig te herkennen en een nieuwe poging te vermijden.

Genk is meteen na de verwittiging vanuit Antwerpen begonnen met het controleren van haar systemen op zwakke plekken. 'Daar zijn een aantal verbeterpunten uit naar voorgekomen en die hebben we ook onmiddellijk uitgevoerd. Ook hebben we ingezet op acties om het bewustzijn bij de mensen te verhogen. Zo moeten ze altijd voorzichtig zijn bij het gebruik van USB-sticks en phishingmails. Ook hebben we, samen met de firma die ons daar al een aantal jaar mee helpt, de monitoring van heel ons netwerk en systemen verhoogd.'

Dries zegt echter realistisch te zijn, want het is nooit zeker of Genk of een andere stad niet gehackt zal worden. 'We zijn daarom aan het nadenken over een 'back-up systeem'. De stad heeft ongelofelijk veel systemen en, bij wijze van spreken, ongelofelijk veel poortjes en deuren. Het is ook niet evident om te zeggen dat we altijd voorbereid zijn op alles, maar misschien moeten we zorgen dat we ook weer met papier en pen verder kunnen. Dat is echter ook niet meer zo vanzelfsprekend.'

De waarschuwing vanuit Antwerpen werd ook via het VVSG verspreid naar de andere steden en gemeenten. 'Wij zijn eigenlijk al lang vanuit het VVSG bezig met cybersecurity', legt Dries uit. 'Zo hebben we vorig jaar heel wat gemeentes begeleid in ethisch hacken en het bewustzijn daarrond. Afgelopen vrijdag hebben we ook nog twee druk bijgewoonde webinars georganiseerd voor de lokale besturen, met de ervaringen die Antwerpen heeft opgedaan.'

