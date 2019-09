Ook Hyundai wil zelfrijdende auto ontwikkelen

Het Zuid-Koreaanse Hyundai gaat aan een autonome auto werken. Daarvoor zet het een nieuw bedrijf op. Het is de bedoeling dat volgend jaar de eerste zelfrijdende systemen worden getest. In 2022 moet het platform klaar zijn en in 2030 zouden de eerste volledig zelfstandige Hyundai's en Kia's over straat moeten rijden.

Hyundai steekt ongeveer 2 miljard dollar in de nieuwe tak. Ook twee dochterbedrijven van Hyundai, namelijk automerk Kia en techbedrijf Hyundai Mobis, doen daaraan mee. Dat geldt ook voor het bedrijf Aptiv, dat technologie voor auto's maakt. Karl Iagnemma moet de topman van de joint venture worden. Hij is oprichter en topman van het bedrijf NuTonomy, dat ook betrokken is bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. De voorloper van Aptiv kocht NuTonomy in 2017 voor 400 miljoen dollar.