India bestudeert of het USB-C als standaard kan opleggen om smartphones, tablets en laptops op te laden. Eerder deed Europa al hetzelfde.

Het gaat om een interministeriële taskforce vanuit het departement voor consumentenzaken die tot de consensus is gekomen dat dergelijke elektronica via usb type C moet worden opgeladen.

Tegelijk komt er een subcomité om een standaard te voor wearables vast te leggen. De enige uitzondering momenteel zijn feature phones die niet onder de verplichting vallen.

De standaardisering is volgens de Indiase overheid goed voor de consument en voor het verminderen van elektronisch afval. Een tijdstip voor de verplichting is er nog niet, maar die zal volgens een communiqué van de overheid in fasen gebeuren.

Eerder dit najaar kwam de EU al tot een soortgelijke standaardisering. Na enkele jaren overleg werd er dit jaar toch doorgezet en wordt usb-C 2024 de standaard om smartphones en tablets op te laden. Vanaf 2026 moeten ook laptops in Europa via die aansluiting worden opgeladen.

