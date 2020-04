Artificiële intelligentie is niet louter voor de grote bedrijven weggelegd: ook middelgrote organisaties hebben concrete plannen en projecten. Dat blijkt uit een onderzoek van Cheops.

'Welke technologie zal de grootste impact op uw sector hebben', is één van de vragen in een onderzoek dat Cheops onlangs liet uitvoeren op middelgrote bedrijven in ons land. Ietwat verrassend blijkt artificiële intelligentie het topantwoord (21%) - want wordt AI niet vooral met grote bedrijven en multinationals geassocieerd?

Verderop in het onderzoek blijkt ook dat het geen holle woorden zijn, maar dat er ook al concrete projecten gepland worden én dat er budgetten toegewezen zijn aan AI. Bij andere technologieën gaapt er nog een grote kloof tussen plannen en budgetten. "AI heeft het stadium van adoptie bereikt bij de bevraagde ondernemingen en is dus de experimentele fase ontgroeid", leest de conclusie in het rapport dat ook enkele concrete voorbeelden aanhaalt.

"Wij gaan artificiële intelligentie gebruiken voor het herkennen van carrosserieschade in foto's die de klanten zelf opladen. Op basis daarvan krijgen ze automatisch een offerte voor een snelle herstelling", aldus Piet Lievens, ICT & Project Manager bij Carglass Carrosserie. Brabo is dan weer van plan om AI en machine learning in te zetten om voorspellingen te kunnen maken over de drukte van het scheepvaartverkeer. "Zo kunnen we de capaciteit van de haven optimaliseren", aldus Koen De Groof, commercieel directeur bij Brabo. Steven Hackars, Product Director bij c-Quilibrium, ziet dan weer heil in AI om de bevoorrading van de cashautomaten te optimaliseren.

In de bevraagde bedrijven zullen de IT-budgetten de komende drie jaar stijgen. De meerderheid (56 procent) zal tot 10 procent meer investeren in IT, één op de vijf plant zelfs een toename van meer dan tien procent van het budget. Wel even opletten bij de interpretatie van de resultaten, want in totaal werden maar 43 bedrijven telefonisch ondervraagd: zowat de helft met 25 tot 100 werknemers, de andere helft tussen de 101 en 1000 FTE's. Volgens Indiville, de spin-off van de KULeuven die het onderzoek uitvoerde, is dit toch voldoende om de grote trends te kunnen zien.

'Welke technologie zal de grootste impact op uw sector hebben', is één van de vragen in een onderzoek dat Cheops onlangs liet uitvoeren op middelgrote bedrijven in ons land. Ietwat verrassend blijkt artificiële intelligentie het topantwoord (21%) - want wordt AI niet vooral met grote bedrijven en multinationals geassocieerd?Verderop in het onderzoek blijkt ook dat het geen holle woorden zijn, maar dat er ook al concrete projecten gepland worden én dat er budgetten toegewezen zijn aan AI. Bij andere technologieën gaapt er nog een grote kloof tussen plannen en budgetten. "AI heeft het stadium van adoptie bereikt bij de bevraagde ondernemingen en is dus de experimentele fase ontgroeid", leest de conclusie in het rapport dat ook enkele concrete voorbeelden aanhaalt."Wij gaan artificiële intelligentie gebruiken voor het herkennen van carrosserieschade in foto's die de klanten zelf opladen. Op basis daarvan krijgen ze automatisch een offerte voor een snelle herstelling", aldus Piet Lievens, ICT & Project Manager bij Carglass Carrosserie. Brabo is dan weer van plan om AI en machine learning in te zetten om voorspellingen te kunnen maken over de drukte van het scheepvaartverkeer. "Zo kunnen we de capaciteit van de haven optimaliseren", aldus Koen De Groof, commercieel directeur bij Brabo. Steven Hackars, Product Director bij c-Quilibrium, ziet dan weer heil in AI om de bevoorrading van de cashautomaten te optimaliseren.In de bevraagde bedrijven zullen de IT-budgetten de komende drie jaar stijgen. De meerderheid (56 procent) zal tot 10 procent meer investeren in IT, één op de vijf plant zelfs een toename van meer dan tien procent van het budget. Wel even opletten bij de interpretatie van de resultaten, want in totaal werden maar 43 bedrijven telefonisch ondervraagd: zowat de helft met 25 tot 100 werknemers, de andere helft tussen de 101 en 1000 FTE's. Volgens Indiville, de spin-off van de KULeuven die het onderzoek uitvoerde, is dit toch voldoende om de grote trends te kunnen zien.