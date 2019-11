Ook Motorola heeft een opvouwbare telefoon

Na Samsung en Huawei komt ook Motorola met een opvouwbare smartphone. De Motorola Razr kost in de Verenigde Staten net geen 1.500 dollar. Dat is minder dan 1.400 euro. De prijs in Europa is nog niet bekend.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De Razr opvouwbare telefoon © Motorola

Met die 1.500 dollar is de Razr goedkoper dan vergelijkbare toestellen als de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. Het toestel is vanaf december te bestellen en ligt in januari in de winkels. De Razr heeft een kleinere accu dan de concurrenten, en draait op een oudere versie van Android. Het toestel heeft ook een minder geavanceerde chip onder de motorkap en is niet geschikt voor 5G-internet. Nog verschillen: de Galaxy Fold en de Mate X klappen naar de zijkant open, als een boek. De Razr opent naar boven, en lijkt zo iets meer op de klassieke 'flip phone' of de klaptelefoons die in het gsm-tijdperk erg populair waren. De nieuwe Razr is dan ook de opvolger van de gelijknamige inklaptelefoon van 15 jaar geleden. Motorola is tegenwoordig eigendom van het Chinese Lenovo. Dat kocht Motorola in 2014 van Google. Lenovo bezit ook de oude computerafdeling van IBM.