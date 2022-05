Na België komen er ook in Nederland regels voor invloedrijke YouTubers, TikTok-ers en Instagrammers. Zij vallen per 1 juli onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media.

Dat betekent onder meer dat zij commerciële boodschappen in hun video's duidelijk moeten maken, minderjarige moeten beschermen tegen schadelijke content en moeten aangeven wie de afzender van de video is.

Peter Eijsvoogel, commissaris bij het Commissariaat voor de Media licht toe: 'Met de verschuiving van de meer traditionele media naar sociale media, die met name onder jongeren al sterk heeft plaatsgevonden, is het niet vreemd dat de wetgever ervoor heeft gekozen de Mediawet ook voor video-uploaders te laten gelden: Ook online is het belangrijk de kijker te beschermen. Dat geldt zeker voor jongere kijkers. Als toezichthouder hebben we nu bepaald op wie ons toezicht zich in eerste instantie richt en welke regels onze prioriteit hebben.'

Het toezicht is in eerste instantie gericht op video-uploaders met tenminste 500.000 volgers die regelmatig video's plaatsen. Zij zijn wettelijk verplicht zich te registreren bij het Commissariaat. Deze drempel wordt op termijn verlaagd. Meer details over de Nederlandse regelgeving kan je hier terugvinden.

In België zijn er sinds april duidelijke regels voor influencer marketing. De voornaamste regel is dat een commerciële post moet voorzien zijn van specifieke hashtags, zodat volgers duidelijk weten wanneer iets tegen betaling wordt gepromoot.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

