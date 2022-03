Xiaomi kondigt met de nieuwe 12 serie haar nieuwste 'flagship' reeks aan. Een drievoudige 50MP-camera moet het verschil maken, onder meer in nachtfotografie.

Drie modellen stelt Xiaomi vandaag voor: de 12 Pro, de gewone 12 en de gewone 12x. De Xiaomi 12 Pro onderscheidt zich met zijn drievoudige 50MP camera, uitgerust met een Sony IMX707 sensor. De grote sensor vangt in theorie grotere hoeveelheden licht op, biedt hogere focussnelheden en grotere kleurnauwkeurigheid. Hopelijk kunnen we dat binnenkort ook aan de praktijk toetsen. Of we dan ook echt de 'filmische studiokwaliteit' ervaren die de Chinese leverancier belooft. De 50MP breedhoekcamera (f/1.9) biedt video-opname tot zelfs 8K, naast 4K HDR+.

Aangestuurd door AI

De ingebouwde AI-logaritmes moeten voor de ideale snapshots zorgen in alle mogelijke (licht)omstandigheden. De 'ultra night video' zou de spreekwoordelijke kers op de taart zijn. Ook het vermelden waard is de naar eigen zeggen betere door AI aangestuurde beeldstabilisatie: ProFocus heet dat bij Xiaomi. De tweede 50MP camera is een ultra-breedhoek (115°, f/2.2). De derde 50MP is de telephotocamera (f/1.9), al durven we twijfelen of die echt voor specactulaire zoomshots kan zorgen. Een échte zoomlens: is dat zoveel gevraagd in een duur flagship?

Bij een flagship hoort een krachtige processor. De Xiaomi 12 Pro is gebouwd rondom een Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. LPDDR5 RAM moet voor geheugensnelheden tot 6.400 Mbps zorgen. Een koelsysteem met onder meer meerdere lagen grafiet moet zorgen dat het toestel onder al die prestaties niet oververhit geraakt. Voor de 12 Pro koos Xiaomi voor een 6,73-inch WQHD+ beeldscherm met AdaptiveSync Pro: dat is een systeem om de schermweergave dynamisch aan te passen van 1Hz tot 120Hz afhankelijk van de content. Dat heeft vooral batterijbesparende redenen. Met een piekwaarde tot maximaal 1.500 nits kan het scherm ook bijzonder helder uit de hoek komen. Voor het geluid werkt de leverancier dan weer samen met Harman Kardon: de quad-luidsprekers moeten voor een dynamischer, minder 'plat' stereogeluid zorgen.

Volledig opgeladen in 18 minuten

Net als pakweg Oppo en OnePlus zet Xiaomi ook sterk in op snelladen. De 12 Pro heeft een batterij van 4.600mAh die je in combinatie met de 120X HyperCharge-lader helemaal oplaadt in welgeteld 18 minuten. Een slim oplaad-algoritme moet zich aanpassen aan je laadgewoonten en zo de levensduur van de batterij verlengen.

De Xiaomi 12 en Xiaomi 12X geven qua specificaties wat toe op prestaties (iets mindere batterij, lagere camera-specificaties, kleiner scherm, minder snelle processor e.d.). Maar bekijk de verschillen vooral zelf eens als je 1.099 euro teveel vindt voor een nieuw flagship model (12 Pro met 8 GB geheugen en 256 GB storage: er is ook een variant met 12 GB werkgeheugen). De gewone 12 is beschikbaar vanaf 899 euro en de 12x vanaf 699 euro.

