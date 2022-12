is hoofdredacteur bij Data News

Adobe is het jongste bedrijf in de ondertussen al lange rij van Amerikaanse (big) tech bedrijven die ontslagrondes doorvoeren. Bij Adobe verdwijnen 100 jobs.

Softwarebedrijf Adobe schrapt een honderdtal jobs; voornamelijk salesprofielen. Daarmee volgt Adobe de trend bij big tech bedrijven om de broeksriem strakker aan te spannen. Al benadrukt Adobe in een statement dat het 'géén companywide ontslagronde' is, dat er nog steeds 'nieuwe vacatures uitgeschreven worden voor bepaalde rollen' en tracht het bedrijf het nieuws te minimaliseren door te stellen dat het 'maar om een beperkt aantal gaat'.

Anonieme bronnen bij Bloomberg melden dat sommige werknemers wel de kans kregen om een andere job binnen het bedrijf in te vullen. Grepen ze die kans niet, dan dreigde alsnog ontslag. Het gaat hoe dan ook om een relatief beperkte inkrimping van het personeelsbestand vergeleken met de duizenden ontslagen bij Meta, Cisco, HP en Amazon.

