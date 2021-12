De Chinese smartphonefabrikant Oppo gaat nu ook eigen chips ontwikkelen. De MariSilicon X is de eerste eigen beeldverwerkingschip.

Het is een trend die al even ingezet is en waar we niet meer onderuit kunnen: steeds meer IT-leveranciers die voortaan eigen chips ontwikkelen - van servers tot smartphones. Niet alleen aan Amerikaanse kant met o.a. Apple en Google, maar zeker ook aan Aziatische kant. Het Chinese techconglomeraat Tencent zette pas nog de eerste stappen op hardwaregebied met eigen chips, nadat Alibaba een eigen serverchip aankondigde. Op smartphonevlak hebben Samsung en Huawei bijvoorbeeld hun Exynos en Kirin chips. Nu plaatst Oppo zich dus in dat rijtje met de aankondiging van de MariSilicon X.

Het gaat om een beeldverwerkings-NPU (Neural Processing Unit, nvdr) met 6 nm-processortechnologie. De combinatie van een multi-tier geheugenarchitectuur met energie-efficiëntie maakt dat veel meer gegevens in real-time verwerkt kunnen worden. Dat moet bijvoorbeeld realtime RAW-verwerking van beelden mogelijk maken voor 4K AI-nachtvideo-opnames met een live preview. MariSilicon X zal later dit kwartaal zijn intrede maken op de Find X Series, waar we dus die functie alvast kunnen verwachten. Wanneer het AI-ruisonderdrukkingsalgoritme draait, zal MariSilicon X dan volgens Oppo tot 20x sneller presteren vergeleken met de huidige Find X3 Pro.

Door oorspronkelijke beeldgegevens (RAW) te verwerken, kan MariSilicon X voor beelden een signaal-ruisverhouding van 8dB halen, wat in principe de poorten opent naar een compleet nieuwe wereld voor computationele fotografie: niet alleen voor nachtfotografie maar ook voor ander fototoepassingen. Dan kan je je natuurlijk wel de vraag stellen of de 'authentieke foto' - het snelle, spontane, los uit de pols genomen snapshot - dan helemaal tot het verleden gaat behoren.

