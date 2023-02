De online betaaldienst zet 2.000 mensen aan de deur, ofte 7 procent van het werknemersbestand.

PayPal is de recentste in de rij van techbedrijven die, in afwachting van hun kwartaalresultaten, het werknemersbestand stevig inkrimpen. Volgens het bedrijf wil het zich zo meer op 'strategische kerntaken' richten.

Net als veel van zijn sectorgenoten heeft PayPal de laatste jaren veel mensen aangenomen om de grote groei te ondersteunen. Onder meer door de verschillende lockdowns gingen consumenten vaker online winkelen, wat een online betaaldienst als PayPal ten goede kwam. Maar die lockdowns zijn ondertussen voorbij, en vervangen door een economie die leidt onder inflatie en de oorlog in Oekraïne.

PayPal voegt zich met de ontslagronde in een steeds langer wordende rij. Ook onder meer Google, Microsoft, Amazon, Oracle en een rist anderen zetten de voorbije maanden duizenden mensen aan de deur.

