De Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) publiceren hun documenten nu ook in de eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Dat hebben de ministers van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van Zelfstandigen Denis Ducarme dinsdag aangekondigd.

'Met de integratie van mypension.be in de eBox willen we de dienstverlening aan de burger verder verbeteren, en dit in het bijzonder voor de ouderen in de samenleving. Voortaan kunnen de documenten van de Federale Pensioendienst te allen tijde worden geraadpleegd', aldus minister Bacquelaine.

Hoewel alle documenten van mypension.be nu beschikbaar zijn via de eBox, past de dienst zijn manier om de documenten te versturen nog niet aan: mensen die hun mailadres registreerden op mypension.be, blijven de meldingen van mypension.be via e-mail ontvangen. Wie zijn e-mailadres niet geregistreerd heeft, ontvang de documenten als vanouds op papier.

'Met de integratie van mypension.be in de eBox willen we de dienstverlening aan de burger verder verbeteren, en dit in het bijzonder voor de ouderen in de samenleving. Voortaan kunnen de documenten van de Federale Pensioendienst te allen tijde worden geraadpleegd', aldus minister Bacquelaine.Hoewel alle documenten van mypension.be nu beschikbaar zijn via de eBox, past de dienst zijn manier om de documenten te versturen nog niet aan: mensen die hun mailadres registreerden op mypension.be, blijven de meldingen van mypension.be via e-mail ontvangen. Wie zijn e-mailadres niet geregistreerd heeft, ontvang de documenten als vanouds op papier.