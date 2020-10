Na Orange biedt nu ook Proximus ondersteuning voor een embedded SIM oftewel eSIM. Bij smartphones en andere gadgets die deze technologie aan boord hebben heeft de consument geen fysiek simkaartje meer nodig.

Enterprise-klanten van Proximus hoeven vanaf 1 oktober geen simkaart meer in hun toestel te plaatsen om toegang te krijgen tot het netwerk, op voorwaarde uiteraard dat de smartphone ondersteuning biedt voor een eSIM (zie kaderstuk). Residentiële klanten van Proximus zullen de eSIM vanaf 19 oktober kunnen activeren. Bij concurrent Orange is de eSIM-functionaliteit sinds februari van dit jaar beschikbaar.

QR-code scannen

Om de eSIM in gebruik te nemen, dienen Proximus-klanten eenmalig hun identificatiegegevens te downloaden door een QR-code te scannen. Dit genereert een specifiek gebruikersprofiel op het toestel dat toelaat om op een veilige manier toegang te krijgen tot het Proximus-netwerk.

In een eerste fase is de eSIM beschikbaar op vraag van de klant, die bij een shop moet langsgaan. Daar ontvangt hij dan een eSIM-voucher met een QR-code. Later wordt het proces volgens Proximus verder gedigitaliseerd en kan de activatie van de eSIM volledig online gebeuren via de website of de MyProximus-applicaties.

Wat is een eSIM precies? Een eSIM of voluit embedded SIM is een kleine chip in het toestel die hetzelfde werkt als een klassieke simkaart. Ze neemt echter minder plaats in beslag, waardoor fabrikanten de vrijgekomen ruimte in smartphones en andere gadgets kunnen benutten voor andere features. Ook voor de consument zijn er flink wat voordelen. Zo kunnen gebruikers dankzij een eSIM eenvoudig switchen tussen een professioneel en een privé-abonnement zonder dat er een kaartje moet worden verwisseld. Frequente reizigers, expats en toeristen zullen dan weer makkelijker op een lokaal mobiel telecomaanbod kunnen ingaan wanneer zij in een ander land verblijven. Momenteel zijn er nog niet zo heel veel smartphones of andere toestellen in de handel die de eSIM ondersteunen. De bekendste uitzonderingen zijn de iPhone XS, XS Max, XR en alle versies van de iPhone 11, evenals de Samsung Galaxy S20-familie en de P40-reeks van Huawei (inclusief de Pro en Pro Plus). Eveneens compatibel zijn bepaalde uitvoeringen van de Apple Watch, maar die zijn in België vooralsnog niet te koop.

Enterprise-klanten van Proximus hoeven vanaf 1 oktober geen simkaart meer in hun toestel te plaatsen om toegang te krijgen tot het netwerk, op voorwaarde uiteraard dat de smartphone ondersteuning biedt voor een eSIM (zie kaderstuk). Residentiële klanten van Proximus zullen de eSIM vanaf 19 oktober kunnen activeren. Bij concurrent Orange is de eSIM-functionaliteit sinds februari van dit jaar beschikbaar.Om de eSIM in gebruik te nemen, dienen Proximus-klanten eenmalig hun identificatiegegevens te downloaden door een QR-code te scannen. Dit genereert een specifiek gebruikersprofiel op het toestel dat toelaat om op een veilige manier toegang te krijgen tot het Proximus-netwerk.In een eerste fase is de eSIM beschikbaar op vraag van de klant, die bij een shop moet langsgaan. Daar ontvangt hij dan een eSIM-voucher met een QR-code. Later wordt het proces volgens Proximus verder gedigitaliseerd en kan de activatie van de eSIM volledig online gebeuren via de website of de MyProximus-applicaties.