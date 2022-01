Metaverse, de virtuele omgeving waar onder meer Facebook en Microsoft op inzetten, wekt ook interesse van puur zakelijke giganten. SAP zegt binnenkort haar plannen bekend te maken.

In een interview met Reuters zegt CEO Christian Klein dat zijn bedrijf ook naar de Metaverse kijkt. 'We maken binnenkort bekend wat we daar gaan doen.' Hij zegt dat partners van het bedrijf vragende partij zijn om samen met hen iets te doen in de virtuele omgeving, specifiek rond B2B-activiteiten.

Klein deed de uitspraken in de marge van een recente overname. Het bedrijf neemt de Amerikaanse fintechspeler Taulia over voor zo'n 95 procent. De nieuwe aanwinst legt zich toe op financiering in de toeleveringsketen en kapitaalbeheer. De keuze van SAP is niet toevallig, ex SAP-CEO Leo Apotheker investeerde al in het bedrijf en zetelt in de raad van bestuur.

Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt, maar zou onder één miljard dollar liggen. Eerder haalde Taulia zo'n 200 miljoen dollar op. Cédric Bru, CEO van Taulia, blijft aan boord. SAP's financieel directeur Luca Mucic wordt voorzitter van de raad van bestuur van het dochterbedrijf.

