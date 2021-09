Turkije heeft de berichtendienst WhatsApp vrijdag een boete opgelegd wegens inbreuken op de regels rond de bescherming van persoonlijke gegevens. Dat gebeurde daags nadat het Facebook-filiaal in Ierland al een miljoenenboete had opgelopen.

De Turkse gegevensbeschermingsautoriteit veroordeelde WhatsApp tot een boete van 1,95 miljoen Turkse lira (ongeveer 197.000 euro). De dienst heeft volgens Turkije 'niet de nodige maatregelen genomen om een onwettelijke verwerking van persoonlijke gegevens te vermijden'.

Lees ook: WhatsApp krijgt bijna kwart miljard boete voor inbreuk op Europese privacyregels

WhatsApp kwam in januari onder vuur te liggen, nadat het aan zijn circa twee miljard gebruikers had gevraagd om nieuwe gebruiksvoorwaarden goed te keuren, waardoor het meer gegevens kon delen met Facebook. De Turkse gegevensbeschermingsautoriteit verwijt WhatsApp onder meer dat de gebruikers verplicht zijn het volledige contract te onderschrijven, en dat ze dus niet de vrije keus hebben.

Techbedrijven onder vuur

De Turkse beslissing komt er daags nadat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit - de Europese zetel van Facebook ligt in Ierland - WhatsApp een boete oplegde van 225 miljoen euro wegens gelijkaardige inbreuken op de Europese privacywetgeving.

Grote techbedrijven zoals Facebook en Google liggen steeds vaker onder vuur vanwege privacyschandalen, waarvoor al grote boetes werden opgelegd in zowel de Verenigde Staten als de EU. In augustus kregen Facebook, WhatsApp en Twitter ook boetes opgelegd in Rusland omdat ze de gegevens van Russische gebruikers niet in dat land opsloegen.

De Turkse gegevensbeschermingsautoriteit veroordeelde WhatsApp tot een boete van 1,95 miljoen Turkse lira (ongeveer 197.000 euro). De dienst heeft volgens Turkije 'niet de nodige maatregelen genomen om een onwettelijke verwerking van persoonlijke gegevens te vermijden'.WhatsApp kwam in januari onder vuur te liggen, nadat het aan zijn circa twee miljard gebruikers had gevraagd om nieuwe gebruiksvoorwaarden goed te keuren, waardoor het meer gegevens kon delen met Facebook. De Turkse gegevensbeschermingsautoriteit verwijt WhatsApp onder meer dat de gebruikers verplicht zijn het volledige contract te onderschrijven, en dat ze dus niet de vrije keus hebben.De Turkse beslissing komt er daags nadat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit - de Europese zetel van Facebook ligt in Ierland - WhatsApp een boete oplegde van 225 miljoen euro wegens gelijkaardige inbreuken op de Europese privacywetgeving.Grote techbedrijven zoals Facebook en Google liggen steeds vaker onder vuur vanwege privacyschandalen, waarvoor al grote boetes werden opgelegd in zowel de Verenigde Staten als de EU. In augustus kregen Facebook, WhatsApp en Twitter ook boetes opgelegd in Rusland omdat ze de gegevens van Russische gebruikers niet in dat land opsloegen.