Wallonië pompt op termijn bijna 10 miljard euro in een relanceplan. Er zit ook een luik rond digitale versnelling in het plan.

In een eerste fase voorziet minister-president Elio Di Rupo 7,64 miljard euro in twintig maatregelen, verdeeld over vijf grote assen die door de Waalse Strategische Raad werden vastgelegd. In het eerste trimester van volgend jaar komt daar nog zowat 2 miljard euro bij uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds. Het totaalbedrag komt dus hoger uit dan dat van 'Vlaamse Veerkracht'.

Digitale transformatie versnellen

1,26 miljard euro wordt voorzien om de economische ontwikkeling een boost te geven. Het is dit luik dat de Waalse overheid ook spreekt over 'een verdere digitalisering'. In grote lijnen draait het om een digitale transformatie in Wallonië, de ontwikkeling van digitale connectiviteit over het hele grondgebied, en de digitalisering van bedrijven. Om de overheid zelf verder te moderniseren wordt nog eens 149 miljoen euro voorzien. Een deel daarvan dient om de eigen administratie te digitaliseren, maar evengoed voorziet het plan in middelen om de processen bij lokale overheden te digitaliseren.

Levenslang digitaal (bij)leren

Daarnaast zijn in het relanceplan nog wel andere IT-accenten terug te vinden. In de eerste as rond onderwijs staan onder meer het voornemen om STE(A)M-opleidingen aantrekkelijker te maken en om een hub op te richten die ook technologische en digitale opleidingen voorziet. Ook levenslang digitaal (bij)leren staat uitdrukkelijk vermeld in deze as.

Slimme meters

Ook in de tweede as rond groene investeringen, is er aandacht voor technologie. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitbouwen van een 'smart grid' voor energie met ook de uitrol van slimme meters en tellers. Maar evengoed ook aan het digitaliseren van verkeerslichten en ze slimmer te maken om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

E-inclusie

In de vierde as wordt de kaart van e-inclusie getrokken, wat ook in het Vlaamse plan terug te vinden is. Ook Wallonië wil de 'digital gap' overbruggen en iedereen mee in het digitale bad trekken. In datzelfde luik lezen we ook het uitdrukkelijke voornemen om de digitalisering als hefboom te gebruiken voor een kwalitatievere gezondheidszorg.

