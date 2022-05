De Russische inval in Oekraïne heeft de Europese smartphonemarkt het voorbije kwartaal duidelijk laten krimpen. De verkoop daalde volgens berekeningen van marktonderzoeksbureau Canalys in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met tien procent tot 41,7 miljoen toestellen.

Het grootste deel van de daling is te wijten aan de terugval van de verkopen in Oekraïne en Rusland, aldus analist Runar Bjørhovde. De verkoop in Oekraïne daalde in het eerste kwartaal met 51 procent, in Rusland met 31 procent. Daarbij zijn de verkopen voor de Russische inval op 24 februari nog meegeteld. De twee marktleiders, Apple en Samsung, hebben zich ondertussen uit Rusland teruggetrokken.

Samsung blijft nummer één

In de rest van Europa daalden de smartphoneverkopen volgens Canalys met 3,5 procent, onder andere omdat de oorlog in Oekraïne de inflatie aanwakkerde.

Samsung bleef de nummer één in Europa, met een marktaandeel van 35 procent en 14,6 miljoen verkochte smartphones. Apple wist zijn marktaandeel van 19 procent naar 21 procent op te trekken. Daarna volgde de Chinese fabrikant Xiaomi, met een marktaandeel van 20 procent.

