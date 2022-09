De Oost-Europese onderneming die in juli doelwit was van een Distributed Denial of Service-aanval van recordomvang, is vorige week nog eens getroffen door een zeer zware DDoS-aanval. Het gaat opnieuw om een - weliswaar triest - record.

Het betreft een klant van Akamai Technologies, dat zogeheten DDoS-mitigatiediensten levert. Akamai laat in het midden om welk bedrijf het precies gaat, maar meldt wel dat het een Oost-Europese klant betreft. Dat bedrijf kreeg op 12 september pieken van 704,8 Mpps (packets per second) aan aanvalsverkeer te verwerken. In totaal zijn 201 aanvallen uitgevoerd, waarmee 1.813 IP-adressen op de korrel zijn genomen.

Zwaarder dan aanval in juli

De aanval is hiermee zwaarder dan die op het bedrijf in juli. Toen ging het om een DDoS-aanval met pieken van 659,6 Mpps. Aanvallers voerden toen 75 aanvallen uit, waarmee zij 512 IP-adressen troffen.

Akamai Technologies meldt ook dat de klant voor juni 2022 alleen te maken had met DDoS-aanvallen op zijn primaire datacenter. Het bedrijf beschikt daarnaast over twaalf andere datacenters wereldwijd, en de recentste aanvallen waren onverwacht uitgebreid naar zes daarvan.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

