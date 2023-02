Het softwarebedrijf Zorabots uit Oostende heeft een miljoenencontract binnengehaald bij het Saoedische QSS. Dat roboticabedrijf ontwikkelde een humanoïde robot die draait op ZBOS, het softwareplatform van Zorabots.

De robot was eerder deze maand nog een trekpleister op het technologiecongres LEAP in Ryad. Tijdens dat congres ondertekenden Zorabots en QSS een samenwerkingsovereenkomst en er werden ook gesprekken opgestart over een joint venture. 'Een gigantische stap voor het bedrijf', klinkt het bij co-founder Fabrice Goffin.

Honderdduizend licenties

Het contract houdt in dat de Saoedi's honderdduizend licenties licenties nemen voor vijf jaar. Het contract is voor Zorabots een kleine honderd miljoen euro waard, zegt Goffin. Met de joint venture willen de partners wereldwijd extra talent aantrekken.

'We hebben zeven jaar onderzoek en ontwikkeling achter de rug', legt Goffin uit. Dat heeft geleid tot een platform voor geconnecteerde toestellen dat compatibel is met tweeduizend merken. 'En dat is uniek in de wereld', vervolgt de co-founder. Tijdens de ontwikkelingsjaren werd Zorabots financieel gesteund door vastgoedondernemer Bart Versluys. Het bedrijf telt in Oostende intussen een dertigtal medewerkers.

Vlaamse erkenning

Goffin hoopt dat de erkenning in het buitenland ook tot erkenning in Vlaanderen leidt. Want dat heeft hij gemist, geeft hij te kennen. 'Als techbedrijf word je al te vaak als verlieslatend gezien. Het is pas bij erkening in het buitenland, dat men in Vlaanderen wakker wordt.'

