Met een kantoor in Rwanda wil de Oostendse robotmaker ZoraBots de Afrikaanse markt betreden. Op termijn zullen daar 40 tot 60 mensen werken.

ZoraBots is het bedrijf achter de kleine humanoïde robots Zora en Pepper. Het bedrijf begon in 2013 en is vandaag in 17 landen actief met robots en de daarbij horende software om ze in te zetten in onderwijs, hospitality en de zorgsector. Het bedrijf wordt geleid door Tommy Deblieck en Fabrice Goffin.

Vanaf januari 2020 wil ZoraBots operationeel zijn met een kantoor in Rwanda. Daar wil het op termijn 40 tot 60 jobs creëren. Het bedrijf nam in oktober deel aan de RwandaDay in Bonn en had intussen verschillende contacten met de Rwandese regering. Die wil haar bevolking meer richting digitale beroepen sturen en ZoraBots wil daar haar steentje aan bijdragen.

De hub in Rwanda wordt de uitvalsbasis voor het Afrikaanse continent. De lokale werknemers staan er in voor troubleshooting, ondersteuning voor wie met de robots wil programmeren en ontwikkelen, het opzetten van trainingen en lesmomenten en ook de aftersales service en herstellingen voor Afrika.