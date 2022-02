Facebook-moeder Meta heeft van de Oostenrijkse toezichthouder toestemming gekregen voor de overname van gifjeswebsite Giphy. De regulator verbindt daar wel voorwaarden aan.

Zo moet het Amerikaanse concern beloven de databank vijf jaar beschikbaar te houden voor concurrenten. Ook moet Meta van een rechtbank in Wenen binnen zeven jaar helpen aan het opzetten van een alternatief voor Giphy.

Gifjes zijn korte animaties die gebruikt wordt om gesprekken op sociale media mee op te leuken. Ook kunnen ze gebruikt worden om reclames te tonen. Toen Meta in het voorjaar van 2020 besloot Giphy te kopen gaf het bedrijf aan dat de helft van alle animaties die via Giphy verstuurd werden op Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp terechtkwamen.

Waar Oostenrijk de overname dus goedkeurde, ging Groot-Brittannië daar eerder voor liggen. De Britse marktwaakhond vindt dat de overname de concurrentie te veel schaadt en verbood die. Meta heeft beroep aangetekend tegen die beslissing.

