Oostenrijk gaat via het mobiele netwerk van telecomprovider A1 controleren of burgers zich aan de oproep houden social contacten te beperken. Het land volgt hiermee Israël, dat dit weekend al een vergelijkbaar initiatief bekend maakte.

ORF meldt dat de Oostenrijkse maatregel inmiddels al is ingevoerd en A1 inmiddels geanonimiseerde telecomgegevens heeft aangeleverd bij de Oostenrijkse overheid. De informatie is niet bedoeld om individuen te volgen; alle gegevens zijn geanonimiseerd. De gegevens worden ingezet om de dichtheid van mensen in bepaalde gebieden te meten en in kaart te brengen of maatregelen effect hebben.

Het plan leidt in Oostenrijks tot kritiek vanwege de impact op de privacy. Zowel de Sociaaldemocratische Partij van Oostenrijk (SPO) als Oostenrijkse privacytoezichthouder uiten hun zorgen.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zet de Amerikaanse onderzoeker Andrew Schroeder geanonimiseerde locatiegegevens van Facebook in voor hetzelfde doeleinden. Hij controleert hiermee of inwoners van Californië zich houden aan de oproep sociaal contact te beperken. De data is beschikbaar via het Data for Good-programma van Facebook.

Ook in de VS leidt dit tot kritiek; onder meer de American Civil Liberties Union is kritisch over de werkwijze.

Israël

In Israël wordt dan weer anti-terrorisme technologie ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Met behulp van de technologie hoopt de Israëlische regering mensen op te sporen die in contact zijn geweest met besmette personen.

Avner Pinchuk, een privacy expert verbonden aan de Association of Civil Rights in Israël, zegt in een reactie: "Ik maak mij zorgen over deze aankondiging. Ik snap dat we ons in unieke omstandigheden bevinden, maar het lijkt erop dat dit te ver gaat."

