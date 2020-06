Onderzoekslabo OpenAI gaat zijn kunstmatige schrijftool op de markt gooien. De organisatie heeft dezelfde tool een tijdlang achtergehouden omdat het vreesde dat de AI ervan misbrukt kon worden.

OpenAI gaat een API uitbrengen die toelaat om nieuwe AI-modellen aan te spreken die door zijn onderzoekers werden ontwikkeld. Bedoeling is om bedrijven op enterpriseniveau via maandeijkse betalingen toegang te geven tot de modellen. Een soort 'Machine Learning-as-a-Service' dus. De API wordt momenteel echter gratis gelanceerd als een private beta die bedrijven twee maanden lang kunnen uittesten.

De bekendste van de modellen in de API is GPT-3, een 'tekst generator' of automatische schrijftool. De schrijftool laat toe om engelstalige artikels te genereren, teksten te vertalen en analyses uit te voeren op het humeur van de schrijver. Voor bedrijven kan het een manier zijn om bijvoorbeeld chatbots van antwoorden te voorzien, of automatisch nieuwsartikels te schrijven. Bij de klanten zit onder meer forum Reddit, dat de AI wil inzetten om postjes te modereren.

Een vorige versie van de tool, GPT-2, werd vorig jaar nog achtergehouden omdat de makers vreesden dat het misbruikt zou worden om bijvoorbeeld valse nieuwsartikels en spam te schrijven.

Dat OpenAI nu met een abonnement komt, is opvallend. De organisatie werd initieel opgericht als een nonprofit die machine learning en kunstmatige intelligentie moest onderzoeken "op zo'n manier dat ze de mensheid het best ten goede komt, en zonder de nood aan financiële returns". Vorig jaar kreeg het echter een for-profit onderdeel, waarmee het bedrijf zegt dat het zijn onderzoek financiert. Deze abonnementendienst is de eerste stap naar die financiering.

