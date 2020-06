De openbare telefooncel heeft zijn beste tijd gehad. Zo ook in Tsjechië, waar de cellen vanaf volgend jaar niet meer gesubsidieerd worden door de staat. Meteen de doodsteek voor de grijs-blauwe hokjes,want telefoonmaatschappij O2 Tsjechië laat weten dat de kosten op die manier niet meer gedekt worden.

Redenen voor de beslissing zijn voor de hand liggend: het aantal gesprekken vanuit een telefooncel neemt steeds verder af. Daarnaast is er ook veel vandalisme, waardoor de kosten oplopen.

Er staan in Tsjechië nog zo'n 1.150 telefooncellen, vooral in kleine gemeentes met minder dan 200 inwoners, waar ze een soort minimumdienstverlening verzekeren. Rond de eeuwwisseling waren dat er nog 30.000. In België werd in 2015 de telefoon van de laatste cel definitief aan de haak gehangen.

