Els Bellens is redactrice bij Data News.

Namen zijn belangrijk, ook als het om openbronprojecten gaat. Dat moet deze maand blijken nu ontwikkelaars van zowel ontwikkelingstaal Perl als beeldverwerker GIMP werken aan een 'rebranding' van de projecten in kwestie.

Een ontwikkelaar heeft een afsplitsing gemaakt van een van de grootste openbron fotoverwerkers, GIMP. Bedoeling is vooral om de afsplitsing een nieuwe naam te geven, Glimpse, die iets gebruiksvriendelijker is, zo schrijft techsite The Register.

