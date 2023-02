De browser Opera zal binnenkort worden uitgerust met diensten die AI-gegenereerde inhoud aanbieden, waaronder het populaire ChatGPT. Te denken valt onder meer aan een zijbalk, waarin via kunstmatige intelligentie een beknopte samenvatting van de bezochte website verschijnt.

Opera staat bekend om zijn snelle integratie van internetdiensten en -tools die in snel tempo gemeengoed zijn geworden, zoals WhatsApp, TikTik en Telegram. Nu ChatGPT de kaap van honderd miljoen gebruikers heeft gerond, vindt de ontwikkelaar de tijd rijp om ook dergelijke AI-projecten aan de browser toe te voegen.

We willen van Opera de toegangspoort maken tot een door AI aangedreven web.

'In de ruim 25-jarige geschiedenis van ons bedrijf hebben we altijd vooropgelopen op het gebied van browserinnovatie. Of we nu browsertabbladen uitvinden of onze gebruikers ingebouwde toegang bieden tot generatieve AI-tools, we verleggen altijd de grenzen van wat mogelijk is op internet', aldus Song Lin, co-CEO van Opera. 'We willen van Opera de toegangspoort maken tot een door AI aangedreven web'.

Interactie met AI-functies

Opera is van plan om meerdere AI-gegenereerde inhoudsservices toe te voegen aan de zijbalk van de browser. Daarnaast werkt het bedrijf naar eigen zeggen ook aan 'het verbeteren van de browse-ervaring met functies die interageren met deze nieuwe, door generatieve AI aangedreven mogelijkheden'.

Een van de eerste functies die worden getest, is de knop 'Verkorten', die AI kan gebruiken om korte samenvattingen van een webpagina of artikel te genereren. De nieuwe functionaliteit komt zowel naar de desktopversies van Opera als naar de mobiele browsers.

